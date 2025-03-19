Подорожание овощей в Запорожье снова влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Как отмечает портал Минфин, в марте 2025 года цены на базовые овощнные продукты существенно повысились, что не могло не отразиться на расходах украинцев.

Картофель подорожал на 1,0% по сравнению с февралем и достиг средней стоимости 32,30 грн/кг. Молодой картофель снизился в цене с 44,90 в феврале до 35,90 в марте, что стало положительным изменением для потребителей. Чеснок подорожал на 7,9%, достигнув 175,60 гривен за килограмм, что может оказать существенное влияние на расходы, учитывая его популярность как приправы. Молодой чеснок подешевел незначительно – со 199,00 до 197,47 гривен за килограмм.

Лук белый стал дороже на 10,5%, теперь его стоимость составиляет 102,27 грн/кг. Красный лук подорожал на 8,9%. Наибольший рост показал морковь: ее ценник вырос с 36,77 гривен за килограмм до 41,83. В «Мегамаркете» морковь продается по 51,30 грн/кг, а самая дешевая в «Ашане» стоит 35,80.

В целом, подорожание овощей в Запорожье повлекло за собой рост расходов на базовые продукты. Средний чек вырос на 8%, что может привести к дополнительным расходам в размере 100-150 грн в месяц для семьи из 3-4 человек. Наибольшее беспокойство вызвало рост ценников на морковь и лук, широко используемых в обычных блюдах.

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