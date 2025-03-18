Графики отключения света в Запорожье 19 марта затронут не один район города.

Графики отключения света в Запорожье 19 марта планируют ввести из-за плановых и аварийных ремонтных работ, однако ограничения коснутся лишь некоторых районов города, сообщает Politeka.net.

По данным Запорожьеоблэнерго, обесточивание коснется нескольких районов города.

Ожидаются масштабные перебои с электричеством в разных районах города. Графики отключения света в Запорожье 19 марта выглядят так:

С 13:00 до 17:00 – электроснабжение будет отсутствовать на: Михаила Грушевского (Ульянова) 56.

С 11:00 до 17:00 возможны перебои по адресам:

Вагон 21-25, 25а, 29-37, 39, 22-28, 30, 32-38, 40, 42, 39, 41-51, 44а, 44-52;

Васильева 44;

Культурный 68, 7, 71, 73;

Леонида Каденюка (Чкалова) 16, 18, 24, 21, 23, 25, 27а, 26-32, 36, 7а, 9, 11, 13-17, 21;

Святоволодимировская (Калинина) 66, 69, 71;

Степная 29-41, 43, 56, 58, 60, 62-68;

Столярная 34-48, 39, 41-53;

Магистральная 88б, 92, 92 (9 эт), 94 (9 эт), 96а.

С 10:00 до 17:00 – временное выключение на:

8 Марта 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 25, 27, 29а, 4, 8;

Ивана Гутника-Залужного (Красной конницы) 23, 31-51, 16-28а, 51-85, 30-56, 58-60;

Айвазовского 13А-57, 16-62, 48а, 41, 42а, 42, 59, 61-79, 63, 64-68, 72-92, 79а, 70, 88;

Богдана Ступки (Третьей пятилетки) 34-40, 41-63, 45/1, 44-50, 54-76, 42, 20, 52, 52а, 62;

Виноградная 84;

Заозерная 1–13, 2–8а, 10–30, 15–37

Зерновая 19–49, 2, 3, 6–16, 4, 9–17, 20–26, 94;

Зерновая 19–49, 2, 3, 6–16, 4, 9–17, 20–26, 94; Котляревского 1–19/1, 2–66, 103, 104, 104–112, 105, 118, 19/2–39, 2, 37, 40, 41, 43–59, 61–71, 63, 71/1, 7 87–89, 91–99, 120–122, 126а, 92–102а;

Курганна 1–15, 2–22, 18, 2а;

Логинова 11–21, 16–18, 23, 25, 14, 2–10, 3–9, 22–34, 27–35, 36–38, 37–47;

Медицинская 35

Независимости 126, 5, 6, 8;

Александра Мурашко (Шишкина) 1–5, 9–21, 2–46, 23–33, 48–72

Панаса Мирного 2а-6а, 85-95, 73-83;

Петра Третьяка (Ватутина) 116–124, 3–37, 4–56, 39, 58/1, 41–71, 58–92, 75, 75а, 94–110;

Престижный 1, 4б, 2-4;

Прогрессивный 1–13, 3а, 103а, 105а, 115, 12–20, 17–105, 24–28, 24а, 26Б, 3а, 8–10;

Тиражна 28–52;

Товарищеская 1–17, 2–6, 18, 19–35, 22–34, 38, 44–46, 8–16;

пров. Бердянский 1-7, 2-8;

пров. Газетный 1-7, 2-8

пров. Зерновой 2-16, 3-13, 15;

пров. Прямой 1|3/1, 2а, 2, 10–12, 15–19, 3–15, 4–8;

Рыболовный 1–11, 2–10.

С 10:00 до 16:00 – графики отключения света в Запорожье 19 марта ожидается:

Батарейна 10, 12-28, 1а, 1, 5-21, 2-8, 23, 25, 30-34, 42;

Белогорская 49б;

Закарпатская, 36-42,43-53;

Знаменская 13, 15-37, 20, 22, 24-36, 38, 38 а (оп 7-1), 40-50, 51, 53;

Кедровая 1, 2а-м, 2у, 2, 4, 3, 7-39;

Пожилая 15-41, 42-48, 43-47, 47а, 49, 50, 8-40, 42а;

Митрополита Шептицкого (Белинского) 103, 104а, 105-119, 123-129, 106-112, 152, 82-102, 104, 97-101, 103;

Продольна 63-77, 78-88, 88а;

Сланцева 1а

Стратосферная 15а, 17-31, 26-38

Елочная (Крупская) 2, 4-36, 7-11, 13, 15-29

Знаменский 27а, 28а, 30а, 30а-1, 32а, 32б, 34а, , 44а-1.

С 9:00 до 15:00

Иоанна Богуна 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, 52, 54, 69, 71, 71а

Запрудна (Прудова) 1-19, 2-18, 20

Кибальчича 1-51, 2-54

Молочная 1-7, 7а, 2-10, 12

Радостная 1, 12-16, 16б, 20-44, 44а, 2, 4а, 3, 5, 6, 8а, 10

Раевского 1

Хлебная 1-27, 29а, 2-20, 24-28, 28а, 28б

Гурзуфский 22а, 24, 26, 23, 25

Жителям советуют заранее подготовиться к возможным неудобствам. Обновленную информацию можно найти на сайте Запорожьеоблэнерго.

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