Синоптики рассказали, что готовит прогноз погоды в Запорожье на 20 марта для горожан.

Прогноз погоды в Запорожье на 20 марта обещает облачную атмосферу, но осадков не ожидается, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, температура ночью будет варьироваться от +3°C до +1°C, а утром – от 0°C до +5°C. Температура днем ​​повысится до +8°C, а вечером снова снизится до +6°C. Ощутимая температура будет близка к реальным значениям, с незначительными колебаниями, поэтому особых изменений не будет.

Влажность воздуха остается на высоком уровне, особенно утром и днем, достигая 96% утра, но снижается до 39% в последующие часы. Ветер будет умеренным, с максимальной скоростью до 4 м/с в середине дня. Давление в течение дня будет стабильным, колеблясь на уровне 761 мм рт. ст.

Что касается исторических данных, в этот день за ​​последние 130 лет были зафиксированы разные температурные рекорды. К примеру, максимально высокая температура этого дня была зафиксирована в 1990 году и составила +21°C, тогда как минимум было -11°C в 1952 году.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 20 марта обещает спокойный и прохладный день без дождей, что позволит наслаждаться облачным небом без погодных сюрпризов.

Жителям и гостям города рекомендуют воспользоваться этой возможностью для небольших прогулок на свежем воздухе.

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