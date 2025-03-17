Графіки відключення світла в Запоріжжі 18 березня будуть стосуватися кількох районів, пише Політека.

Згідно з інформацією від Запоріжжяобленерго, в рамках планового ремонту електричного обладнання знеструмлення зачеплять наступні вулиці:

Водограйна (Гаврилова) — з 09:00 до 15:00. Відключення торкнуться будинків за адресами: 1 (9 поверхів), 3 блоки А і Б, 5 (п.1,2) та 5 (п.3-6).

Мешканці бульвару Центральний, 15Б також матимуть перебої з 09:00 до 17:00 через плановий ремонт на даній ділянці.

Бульвар Будівельників — з 10:00 до 16:00. Знеструмлять будинки за адресами: 10 п.1–2, 10 п.3–5, 12 п.1–3.

Окрім цього, графіки відключення світла в Запоріжжі 18 березня вказують, що Водограйну (Гаврилову) відключати від мережі з 11:00 до 17:00. Тимчасові незручності стосуватимуться будинків 1 (9 пов), 3 блокА, 3 блокБ і 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6).

Ці заходи необхідні для проведення важливого ремонту електричного обладнання, який забезпечення стабільну роботу мережі.

Мешканців зазначених районів просять бути готовими до тимчасових перебоїв в електропостачанні.

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