Подорожание продуктов в Запорожье продолжается, и на этот раз украинские потребители сталкиваются с новой перепиской ценников на базовые позиции.

Подорожание продуктов в Запорожье особенно отразилось на хлебе, сале и беконе, сообщает Политека.

Как говорится на портале Минфин, стоимость некоторых хлебобулочных и мясных изделий в украинских супермаркетах снова выросла.

Так, пшеничный хлеб (нарезка, 650 г) подорожал с 38,79 грн до 40,65, что является ростом на 4,8%. В то же время "Царь Хлеб" (нарезной, 600 г) остался почти без изменений, снизившись с 40,83 грн. до 40,81.

Мясо также стало более дорогим. За домашнее сало (1 кг) теперь придется заплатить не 232,47, а 239,70 гривен, что является заметным ростом. Самое дешевое сало можно найти в сети МегаМаркет за 200,40 грн/кг, а самое дорогое – в Новусе, где цена составила 279.

Бекон тоже бьет по кошельку. От "Укрпромснаб" (1 кг) он вырос с 458,88 до 465,60 гривен. Сейчас его цена варьируется от 401,10 грн до 499,00, и разница между наиболее и менее дорогим - составляет почти 25%.

Подорожание продуктов в Запорожье создает дополнительное давление на потребителей и оказывает влияние на общий уровень инфляции. Эксперты прогнозируют, что цены могут продолжать увеличиваться из-за изменений на рынке сырья и производства, а также повышения расходов на транспорт и энергоносители.

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