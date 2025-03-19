Подорожчання овочів у Запоріжжі знову впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Як зазначає портал Мінфін, у березні 2025 року ціни на базові овочні продукти істотно підвищилися, що не могло не позначитись на витратах українців.

Картопля подорожчала на 1,0% у порівнянні з лютим і досягла середньої вартості 32,30 грн/кг. Молода картопля знизилася в ціні з 44,90 у лютому до 35,90 у березні, що стало позитивною зміною для споживачів. Часник подорожчав на 7,9%, досягнувши 175,60 гривень за кілограм, що може суттєво вплинути на витрати, враховуючи його популярність як приправи. Молодий часник здешевшав незначно – з 199,00 до 197,47 гривень за кілограм.

Цибуля біла стала дорожчою на 10,5%, тепер її ціник становить 102,27 грн/кг. Червона цибуля подорожчала на 8,9%. Найбільше зростання показала морква: її цінник зріс з 36,77 гривень за кілограм до 41,83. У «МегаМаркеті» морква продається по 51,30 грн/кг, а найдешевша в «Ашані» коштує 35,80.

Загалом, подорожчання овочів у Запоріжжі спричинило зростання витрат на базові продукти. Середній чек виріс на 8%, що може призвести до додаткових витрат розміром 100-150 грн на місяць для родини з 3-4 осіб. Найбільше занепокоєння викликало зростання цінників на моркву та цибулю, які широко використовуються у звичайних стравах.

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