В марте 2025 года произошло подорожание яиц в Запорожье , сообщает Politeka.

В городе средний ценник на перепелине (20 шт.) составляет 65,05 грн, что на 1,63 больше по сравнению с февралем 2025 года. На сегодняшний день разные торговые сети предлагают перепелиные продукты по следующим ценам: в Ашане – 61,50 гривен, в Мегамаркете – 69,70, а в Метро – 63,96. По сравнению с февралем средняя стоимость этого продукта выросла на 1,63.

Наседка (С1, 0) в Auchan 1 сейчас стоит 72,10 грн, что на 10,70 дороже по сравнению с прошлым месяцем. Другие супермаркеты, в том числе Novus, предлагают куриные яйца по ценнику 72,10. По данным индекса потребительских цен, с начала марта средняя цена растет.

Не могло удорожаться и Ясенсвит (10 шт). В Мегамаркете они стоят 78,20 гривен, а в Novus – 68,09. Стоимость Ясенвита (18 шт) в среднем составляет 120,27 грн, с приростом на 0,57 за прошлый месяц.

В целом подорожание яиц в Запорожье продолжается, и это влияет на бюджет потребителей. Расценки в разных супермаркетах меняются, но общая тенденция роста остается очевидной. Ситуация на рынке, по всей вероятности, продолжает оставаться под контролем специалистов, однако за последний месяц средние ценники выросли на 1,63 гривен.

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