Прогноз погоды в Запорожье на 21 марта обещает теплый и в основном солнечный день.

Прогноз погоды в Запорожье на 21 марта говорит, что днем ​​столбики термометров поднимутся до +13°C, а осадков не будет, сообщает Политека.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в этот день в городе установится спокойная и комфортная весенняя атмосфера, поэтому будет хорошо прогуливаться в парках.

Ночью температура воздуха опустится до 0...+2°C. Ожидается небольшая облачность без осадков, а ветер будет северо-западным направлением со скоростью 3-8 м/с.

Днем в городе обещают небольшую облачность, без дождя или снега. Температура поднимется до +11...+13°C. Ветер сменится южным, но останется слабым – 3-8 м/с. Влажность будет колебаться в пределах 38-88% в течение дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 21 марта совпадает с днем ​​весеннего равноденствия моментом, когда ночь и день имеют одинаковую продолжительность. Считается, что в этот период учащаются сильные ветры.

В народе существует несколько примет, связанных с праздником. Если из теплых краев возвращаются жаворонки – весна будет ранней и теплой. А если облака плывут высоко и быстро – стоит ожидать хороших и теплых дней в ближайшее время.

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