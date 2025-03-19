Синоптики розповіли, що готує прогноз погоди в Запоріжжі на 20 березня для містян.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 20 березня обіцяє хмарну атмосферу, але опадів не передбачають, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків температура вночі буде варіюватися від +3°C до +1°C, а вранці – від 0°C до +5°C. Температура вдень підвищиться до +8°C, а ввечері знову знизиться до +6°C. Відчутна температура буде близькою до реальних значень, з незначними коливаннями, тому особливих змін не буде.

Вологість повітря залишається на високому рівні, особливо вранці та вдень, досягаючи 96% на ранок, але знижується до 39% у наступні години. Вітер буде помірним, з максимальною швидкістю до 4 м/с у середині дня. Тиск упродовж дня буде стабільним, коливаючись на рівні 761 мм рт. ст.

Що стосується історичних даних, в цей день за останні 130 років були зафіксовані різні температурні рекорди. Наприклад, максимально висока температура цього дня була зафіксована в 1990 році і склала +21°C, тоді як мінімум було -11°C в 1952 році.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 20 березня обіцяє спокійний і прохолодний день, без дощів, що дозволить насолоджуватися хмарним небом без погодних сюрпризів.

Мешканцям та гостям міста рекомендують скористатися цією нагодою для невеличких прогулянок на свіжому повітрі.

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