Графики отключения света в Запорожье 21 марта затронут не один район города, однако электричество вернут в разное время.

Плановые и аварийные ремонтные работы привели к тому, что электричества ввели графики отключения света в Запорожье 21 марта, сообщает Politeka.net.

По данным Запорожьеоблэнерго, обесточивание коснется нескольких районов города.

Ожидаются масштабные перебои с электричеством в разных районах города. Графики отключения света в Запорожье 21 марта выглядят следующим образом:

С 13:00 до 16:00 – электроснабжение будет отсутствовать на улицах: Испытателей 1-4; Курузова , 3|5 п. 1–4|7; Маршала Судья 2; шоссе Хортицкое 28 п.1-3 | 28 п.4-5.

С 09:00 до 17:00 возможны перебои по адресам:

бул. Центральный 15|15А|17|17А|19;

Ивана Подковы (Читинская) 11е|13-35|1в|1и|1з|1ж|3а|20а|22|24|24|26-32|2а|2в|2з|3|5-9|11|4-18|20;

Варнацкая (Каменская) 1-21|2-26;

Гайдаматская (Двинская) 1-7|14-32|2-10|27-33|34-40|9-25;

Гамалийская (Новочеркасская) 1|1а|1б|1в|1г|1д|15а|17-27|2|2д|2и|3-13|15|4-32;

Заветная (Батайская) 1-27|2-30, 31-41|73|125|147|32-36|38|40-80|82|82|84;

Каневская 1-11|13-23|16|18а|18а|18б|18г|20-32|2г,2д,2ж,2,4,6(оп.3,61),8-14;

Назара Стодоли (Таганрогская) 1-39|2-34;

Тарасовская (Краснополянская) 1|3-27|1а, 29-55|57|59-79, 2|2а|57;

пров. Генический 1-17|2-12, 14|19;

Героический (Воркутинский) 1-21 | 2-22;

Моринецкий (Майкопский) 1-15 | 2-16;

Моринецкий (Майкопский) 17 | 18;

Ореховский 1-21|2-28;

Светлодолинский 1-19, 2|4-24;

Тенистый 1-29|2-22;

Автострадна 113;

Академика Вернадского (Тимошенко) 73|75, 77-95|78-96;

Вячеслава Радионова (Новороссийская) 1|3-51|2|4|6|8-18|20|22-48;

Углегорская 130|132|55-93|99-105|56-126|128; Отличная 16-22|19-25;

Доблестно 33;

Достижений 1-13|2-16;

Заполярна 38|39|39а;

Примерная 1-47|2-30|18|34|35;

Ковровая 11|34|36;

Лижна 1|3;

Морфлотская 80-82;

Музыкальная 103-143|128-132|76|80-106|108|116|118|122|124; 108|110-114|120|124|126; 56-74|78|79-101;

Передовая 18;

Начальная 18-26|21-25;

Радостная 19|21|29;

Слобожанская (Сахалинская) 1-7|2-8, 11-21|27-37|16|20-30|32|34-38, 25, 39;

Футбольная 10-16 | 15-21;

Красной калины (Красноградская) 75-93|76-94;95|96;

Юности 133|92-112, 70|72|74-90|87а|91-131|133|135.

С 09:00 до 15:00 – временное выключение на:

Электричество 1-29|2-70|31|33-69;

Кривая Бухта 1 100 102 112 18 1 5 2 21 25 27 31 35 22 28 35 37 39 39 41 43 38 40 41 (оп. 12) 41 (оп. 4/2,) 43 45 44 45 45 69 86 88 88 88 88 88 88 88 0|90б|96|96с|96кв1|98|89|89а|91|97|97|97б|98|99а;

Литературная 1-29|14а|16|18|2-12|14|20-28|30|30а|31-69|32-70;

Машина 1-33|2-34|37-55|38-56;

Прияружна 1-21;

Синельниковская 1-69|2-70;

Славная (Славгородская) 1|2|2а|4|3-53|55-75|6-12|16|18|22|24|28-66|68-94;

Софиевская 2-70|71;

Фортекна 1г;

Рельсовый 1-5;

Николая Краснова 1а|1б|3а.

С 09:00 до 13:00 – графики отключения света в Запорожье 21 марта ожидается:

Героев 37-го батальона (Шушенская) 23-29|37-39|45-49|35-49|57-59;

Голядкина 3-9 | 4-12;

Дубовая (Блюхера) 16 18 22-46 41-59 4-14 20 1-13 17-29 33-39 20а;

Кобзаря 3-13|8|1а|4.

С 8:00 до 17:00

Ивана Богуна 103 103 105 115 104 112 116 118 119 135 135 120 128 130 142 139 139 145 87 |87-101|101а;

Ирпенская (Челябинская) 1в|г|д|є|ж|з|з|4|5|4|5|4| |57|36-60|60а|55а;

Абразив 1|1a|1|3-35|37|2|37a|38a|39|4-36|38;

Автострадная 109 109 109 111 113 119 121 127 129 129 129 131 135 139 143 147 151 155 18 74 2 4 6 8 37|39|43-49|59|61а|63|67|5|7|7|9-25|29|71|73|79-83|87-91|95а|95-107|76;

Аджарская 1|1|3-15|17|17|2-18;

Актюбинская 1а|1б|1-9|33а|2-12|16-28|30|32|30а|32а|33|35-39 нечетные|43|34-40 парные|44|46;

Байдакская (Москворецкая) 1-15 | 2-20;

Батумская 1-29|31а|31-49|32-36|4-30;

Бориса Луцкого (Делегатская) 1-17|18-28|19-25|29|2-16;

Братьев Минаевых (Дальневосточная) 1-11|13-33|14-34|2-12;

Вячеслава Радионова (Новороссийская) 1|117|119|121|121а|121|123-169|171-201|201б|203-221|20|48г|48д|48с|48к|50|50-58-5

Волынская 1-9|11-21|23а|18-34|2-16;

Волошковая (Волочаевская) 1|2|3|5;

Углегорская 128/Автострадная113;

Гранитная 1е 2с 4-10 3 7-11;

Горная (Горная) 1|1|3-11|13|15|17|2|25|4-30;

Древлянская (Янтарная) 1|5|7|12а|12-30|32|13|15|21|23-39 |2-8 парные|32|36-40;

Дружная 1-41|2|4-40|42а;

Элеваторная 5а|6|7|8|9|9а;

Заполярна 8|10|10а|10б;

Запрудна (Прудова) 22;

Цветочная 1|3|5|2-10;

Ковровая 1;

Князя Владимира (Владимирская) 1-17 нечетные|2|21-31|37-47|51-57|4-8|12-44|46а

Краматорская 1-11|13-33|14-34|34а|2-12

Крутоярская 1-17 | 2-24;

Литовская (Белорусская) 1-11|13-31|14-32|2а|2-12|12а|33|34

Мальв (Бабушкіна) 1а|1б|1-43|2-20|22|22а|24-38;

Мокронская 101а|26|32-36|2а|2-24|40|42|44-48|49-55|5|7|57|59|61|63|64|65|65-71|73|66|73|74-112|116-101|

Молочная 104б 106 108 108 110 112 112 114 120 120 12 12 14 34 38 38 121 123 133 137 124 126-3 78а 43 45-65 67а 71-87 71а 87а 71б 71в 78 80-84 86 86а 88-104 104а 89 89а 89б 91а 9-31 91-105 105

Мохова 1-7|11-21|14-32|2-12|23|25|27|23а|34|9;

Городская 25|2а|4|6|7;

Новогодняя 1-13 | 2-20;

Панельна 1-7|2-20|22|24-40|9|9а|11-29;

Передатная 1 1 3 10 10 12 11 13 14 16 18 20 20 22 15 17 17 19 21 23 2 4 6 8 22 24 25 24 26 28 28к2. 0|32|34|29|32|34|33|33|35|37|39|36|38|40-64|41-67|5,5г(оп 21),7д,9|5|7|9|9а;

Подольская 1-5 нечетные|14|16|18|2-8 парные|7|9-23 нечетные;

Полянская (Серпуховская) 1-10 подряд;

Полицейская (Нижегородская) 4|6|7;

Натуральный 11|13|13|13a|16|26;

Ровенская 2|2а|6-28 |27-59 нечетные|3-25 |30-34 парные|36|40-50|54;

Садоводство 1|12а|14|2-10|12|3-9|13|13а;

Святогорская (Светлогорская) 1;

Складская 11;

Саломеи Крушельницкой (Чайковского) 1-11|13-33|33а|14-34|2-12|12а;

Прудовая 5-25|2-24;

Станционная 10|11;

Сечевая 1-17 непарные|2-24 парные;

Теплоходная 1-25|31|33|10 а,12 б (оп.8/1)|2-10|12-34|35|36;

Плотничная (Донская) 1|1а|1а|1с|3-43|2|4-44|44а;

Фонтанна 1-21|2-22|23-45|24-52;

Хлебная 101|101а|101б|103а|103-167|102|104-110|112|112а|114-128|128а|130а|130/2|130б|130в|130|132-85 78а|29-99|80а|80-100|102;

Хороводная 18а|18-54|47|56|6|7|8|14|16|9;

Черепическая 1-19|10-22|2-6|21-35|24-44|8;

Черниговская 1-15|19-33|2-42;

Юности 118|120|143|143|147|149.

Жителям советуют заранее подготовиться к возможным неудобствам. Обновленную информацию можно найти на сайте Запорожьеоблэнерго.

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