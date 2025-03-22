Прогноз погоды в Запорожье на 23 марта сулит пасмурный день, и даже утренние прояснения не принесут существенных изменений в общую картину, сообщает Politeka.

Температура воздуха ночью будет колебаться на уровне +6°C, а днем ​​повышаться до +12°C. Температура к вечеру снизится до +9°C. Ветер будет умеренным, его максимальная скорость достигнет 3,5 м/с. Вероятность осадков минимальная, поэтому будет сухо в течение суток.

23 марта - это время, когда "туман съедает снег", что символизирует приближение тепла. По народным приметам, туман на эти сутки традиционно указывает на приход теплой середины мая, а иной может предсказать дождливый день 12 июня. Синие облака, быстро двигающиеся по небу, могут свидетельствовать о тепле и дожде, хотя в городе в этот день дождей не ожидается.

Кроме того, именно в этот день в народе часто проходит первая весенняя гроза, символизирующая начало нового сезона дождей. Наши предки заметили, если в этот день жаркие ветры, то весна будет хорошая.

Прогноз погоды на 23 марта в Запорожье не предусматривает серьезных перемен, но время останется прохладным и пасмурным.

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