Прогноз погоди в Запоріжжі на 21 березня обіцяє теплий та переважно сонячний день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 21 березня каже, що вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13°C, а опадів не буде, повідомляє Політека.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у цей день в місті встановиться спокійна та комфортна весняна атмосфера, тому буде добре прогулюватися в парках.

Вночі температура повітря опуститься до 0°…+2°C. Очікується невелика хмарність без опадів, а вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Вдень у місті обіцяють невелику хмарність, без дощу чи снігу. Температура підніметься до +11°…+13°C. Вітер зміниться на південний, але залишиться слабким – 3-8 м/с. Вологість коливатиметься в межах 38-88% впродовж дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 21 березня збігається з днем весняного рівнодення – моментом, коли ніч і день мають однакову тривалість. Вважається, що в цей період частішають сильні вітри.

У народі існує кілька прикмет, пов’язаних із цим святом. Якщо з теплих країв повертаються жайворонки – весна буде ранньою та теплою. А якщо хмари пливуть високо та швидко – варто очікувати гарних і теплих днів найближчим часом.

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