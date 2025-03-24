Графики отключения света в Запорожье 25 марта будут действовать в разных районах города, сообщает Политика.

Графики отключения света в Запорожье 25 марта: причины

Причиной временных ограничений электроэнергии для отдельных жильцов есть проведение ремонтных работ на электросетях, необходимых для их стабильного функционирования.

Согласно данным облэнерго, во вторник без електрики останутся жители нескольких улиц. Так, на Светлой в домах №16, 18, 20 и 20а обесточивание будет продолжаться с 09:00 до 13:00. На Вячеслава Зайцева (бывшая Лермонтова) №6 электричества не будет с 09:00 до 14:00.

Во второй половине дня ремонтные работы продолжатся на других участках, в частности, на Светлой №10, 4а, 6 и 6а обесточивание состоится с 13:00 до 17:00. Дольше всего без питания пробудут на бульваре Центральном №23 и 27, там перебои будут с 09:00 до 17:00.

Энергетики отмечают, что графики отключения света в Запорожье 25 марта являются запланированными мероприятиями, направленными на техническое обслуживание и модернизацию электросетей. Такие работы необходимы для предотвращения аварий и улучшения качества электроснабжения в будущем.

Жителей города просят заранее подготовиться к перебоям: зарядить мобильные устройства, проверить работу альтернативных источников заживления и скорректировать свои планы.

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