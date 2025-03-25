Узнайте, какой день обещает горожанам прогноз погоды в Запорожье на 26 марта.

Прогноз погоды в Запорожье на 26 марта сулит теплый, но облачный день без осадков, сообщает Politeka.

Температура днем ​​поднимется до +18°C, а ночью опустится до +7°C. Солнце будет слабо появляться за облаками, создавая хорошую атмосферу для прогулок, но без яркого солнечного света.

Атмосферное давление в течение дня остается стабильным – 752 мм рт. ст. Влажность воздуха будет меняться от 41% при разгаре дня до 96% утром. Ветер будет умеренный, со скоростью 1,1–2,4 м/с. Вероятность осадков на сегодняшний день очень низкая, что обеспечивает сухи и комфортные условия.

Согласно народным приметам, 26 марта стоит обратить внимание на туман: если он присутствует в этот день, то лето обещает быть дождливым. Также следили за прилетом птиц: если первыми прилетали жаворонки, это означало, что придет тепло, а прилет зябликов предрек похолодание.

Прогноз погоды в Запорожье на 26 марта подтверждает, что весна потихоньку набирает обороты, но еще сохраняется облачность.

Из истории можно упомянуть, что 2014 г. температура воздуха в городе достигала рекордных +24°C, тогда как в 1958 году зафиксировали минимум -7°C. Этот день традиционно отмечался изменениями температуры.

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