Горожан предупреждают, что будут действовать графики отключения света в Запорожье 27 марта

Графики отключения света в Запорожье 27 марта будут касаться нескольких районов, сообщает Политика.

Как информируют в облэнерго, это будет связано с ремонтом оборудования. Согласно таблице, предоставленной предприятием, в четверг в городе будут проходить как плановые, так и срочные работы.

Так, с 09:00 до 17:00 обесточат бульвар Центральный. Энергетики планируют ремонтировать оборудование для обеспечения надлежащего технического состояния сетей.

Кроме этого, с 10:00 до 16:00 без электричества останутся жители улицы Зеленой, в том числе дома по номерам 1-5, 4-6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8.

В то же время на проспекте Инженера Преображенского с 11:00 до 13:00 будут проводиться срочные работы, что приведет к обесточившемуся дому 17.

С 13:00 до 15:00 не будет электроэнергии Василия Сергиенко (Заднепровская) 33 п.1–4.

Графики отключения света в Запорожье на 27 марта 2025 могут повлиять на работу общественных учреждений и предприятий, поэтому жители города должны учесть эти временные ограничения. Следует отметить, что энергетики будут работать над устранением неполадок, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение.

Последние новости Украины: