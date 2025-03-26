Графики отключения света в Запорожье 27 марта будут касаться нескольких районов, сообщает Политика.
Как информируют в облэнерго, это будет связано с ремонтом оборудования. Согласно таблице, предоставленной предприятием, в четверг в городе будут проходить как плановые, так и срочные работы.
Так, с 09:00 до 17:00 обесточат бульвар Центральный. Энергетики планируют ремонтировать оборудование для обеспечения надлежащего технического состояния сетей.
Кроме этого, с 10:00 до 16:00 без электричества останутся жители улицы Зеленой, в том числе дома по номерам 1-5, 4-6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8.
В то же время на проспекте Инженера Преображенского с 11:00 до 13:00 будут проводиться срочные работы, что приведет к обесточившемуся дому 17.
С 13:00 до 15:00 не будет электроэнергии Василия Сергиенко (Заднепровская) 33 п.1–4.
Графики отключения света в Запорожье на 27 марта 2025 могут повлиять на работу общественных учреждений и предприятий, поэтому жители города должны учесть эти временные ограничения. Следует отметить, что энергетики будут работать над устранением неполадок, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение.
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