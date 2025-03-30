В облэнерго опубликовали графики отключения света в Запорожье с 31 марта по 6 апреля.

Графики отключения света в Запорожье с 31 марта по 6 апреля будут действовать из-за проведения плановых ремонтных работ на электрических сетях, сообщает Политека.

В облэнерго сообщают, что жителям города важно подготовиться к временным неудобствам. Специалисты также добавляют, что работы на электросетях охватывают разные районы.

В частности, в понедельник с 9.00 до 12.00 не будет электричества на улице Владимира Украинца (Новокузнецкая), а с 9.00 до 17.00 на бульваре Центральный, включая дома по адресам 16, 16А, 18, 18А и 20.

Графики отключения света в Запорожье с 31 марта по 6 апреля также предусматривают обесточивание во вторник по улице Сергея Синенко 49, 51, 53, 53а с 9:00 до 13:00.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 без электроэнергии будут оставаться жители Авиационной (адреса 1, 3, 19, 20, 22-28, 21-33, 30-40, 5-17) и еще несколько близлежащих домов. С 10:00 до 16:00 также отключат питание на Антона Незолы (Таганская) для проведения технического обслуживания.

В среду с 9:00 до 17:00 запланировано обесточивание на Батарейной, в домах по адресам 10, 12-28, 1а, 5-21 и других. В четверг с 9:00 до 17:00 без электроэнергии будут оставаться жители Ангарной 15 и 17, где будут проводиться работы по обновлению и настройке сетей.

В пятницу, с 8.00 до 17.00, будет обесточение на Азовской (дома 1-9, 11, 2-10), где также состоится ремонт электрического оборудования.

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