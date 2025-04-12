Денежная помощь в Запорожье в 2025 году предоставляется в рамках проекта гуанитарной организации Caritas-Spes Ukraine, сообщает Politeka.

В рамках этой инициативы сумма предоставляется пострадавшим от боевых действий, а также уязвимым домохозяйствам. Объявление о запуске проекта опубликовано на официальных страницах организации в социальных сетях.

Проект Emergency Appeal 2025-2026 сосредоточится на поддержке жителям пострадавших регионов, а также оказавшихся в сложных экономических условиях из-за последствий войны. Денежная помощь в Запорожье является частью масштабной программы, которая также охватит другие города, в частности, Харьков, Сумы, Павлоград, Каменское, Никополь, Белозерку, Херсон и другие.

Кроме выплат проект предусматривает распределение гигиенических наборов для маломобильных граждан в районах, где отсутствует поддержка от других организаций.

В рамках Emergency Appeal 2025-2026 предусмотрены деньги, которые позволят пострадавшим семьям покрыть самые необходимые расходы, в частности, на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого топлива для обогрева жилья.

Также для уязвимых категорий, таких как люди с инвалидностью или пенсионеры, проживающие в отдаленных районах, будут предоставлены гигиенические наборы. Это позволит обеспечить основные потребности. Информация о старте приема заявок будет обнародована позже, ведь все еще на начальном этапе запуска.

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