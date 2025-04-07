Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 8 апреля и сообщили, какими будут условия в этот день.

Прогноз погоды в Запорожье на 8 апреля обещает пасмурное утро и день, но вечер порадует ясным небом, сообщает Politeka.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +2°C до +4°C, а утром и днем ​​она будет оставаться на уровне +1°C до +4°C. Ветер будет умеренным, с максимальной скоростью до 6,7 м/с, а влажность воздуха в течение дня снизится с 50 до 35% в вечерние часы. Вероятность осадков в этот день небольшая, лишь ночью ожидается мелкий дождь.

Синоптики также отмечают, что погода в эти дни не будет сильно меняться, но запорожцы могут наблюдать резкие перепады температуры. Ветер будет порывистым, поэтому не стоит забывать о теплых вещах на случай смены погодных условий, даже если днем ​​станет тепло.

Согласно народному прогнозу погоды в Запорожье на 8 апреля, этот день имеет свое особое значение для женщин, которые в это время завершали последнюю пряжу. Им обычно говорили: "Не пойдет на пользу", если продолжали прясть дальше. Восход солнца в этот день, если оно было светлым, имело значение для прогнозирования на ближайший период.

Хотя утром и днем ​​будет облачно, вечер принесет более благоприятные погодные условия для прогулок, поскольку небо очистится от облаков. Жители могут наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе.

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