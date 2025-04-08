Мужчина отказался от мобилизации в Запорожье и был наказан, несмотря на то, что он был ограничен годным.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации в Запорожье , сообщает Politeka.

Мобилизированный военнообязанный, несмотря на то, что его сочли ограниченно годным к службе, уклонился от призыва. Военно-врачебная комиссия 6 декабря определила его ограниченно пригодным для службы в ВСУ, разрешая службу в некоторых подразделениях. Однако получив повестку, мужчина отказался явиться в территориальный центр комплектования, заявив об отказе. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Суд, рассмотрев дело, подтвердил, что мужчина намеренно уклонился от исполнения своих обязанностей, покинув территориальный центр комплектования без уважительных причин. Он даже написал заявление об отказе. На суде он признал свою вину, объяснив, что не хотел служить из-за состояния здоровья. Однако суд отметил, что его раскаяние выглядит больше как попытка смягчить наказание, чем настоящее раскаяние.

В результате Хортицкий районный суд города признал его виновным по статье 336 УК Украины, предусматривающей наказание за уклонение. Судья постановил назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Это решение стало еще одним подтверждением важности соблюдения мобилизационного порядка во время военного положения.

Мобилизация в Запорожье, как и по всей стране остается актуальным вопросом, а подобные случаи становятся частью правовой практики.

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