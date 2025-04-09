Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье предлагает места для временного проживания на базе больниц, общежитий, гостиниц и других учреждений, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, как получить помощь и где зарегистрироваться.
Доступны различные варианты проживания — от общежитий до модульных городков. Все они созданы для поддержки людей, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии россии.
Один из крупнейших центров размещения – Запорожский медицинский профессиональный колледж (ул. Ореховское шоссе, 14). Заведение имеет 172 комнаты, из которых в настоящее время доступно 36 мест. Максимальное количество лиц, которых здесь могут принять, — 120. Для получения информации следует обращаться к Оксане Гладыш по телефону: (067) 717-43-33.
Еще один вариант, где можно найти бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье – Дом культуры «Помощь нации» (ул. Пищевая, 5). Поселение возможно по предварительной записи. Контактное лицо - Александр Шульга, телефон: (098) 492-00-98.
Для тех, кто ищет помещение ближе к центру города, возможно размещение на Железнодорожной улице, 24. Однако наличие свободных комнат стоит уточнить заранее. Аналогичная ситуация на улице Почтовая, 10 – перед заселением необходимо позвонить по телефону и подтвердить наличие мест.
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