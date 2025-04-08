Чоловік відмовився від мобілізації в Запоріжжі і його покарали, попри те, що він був обмежено придатним.

Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за відмову від мобілізації в Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Мобілізований військовозобов'язаний, незважаючи на те, що його визнали обмежено придатним до служби, ухилився від призову. Військово-лікарська комісія 6 грудня визначила його обмежено придатним для служби у ЗСУ, дозволяючи службу в деяких підрозділах. Однак, отримавши повістку, чоловік відмовився з'явитися до територіального центру комплектування, заявивши про відмову. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

Суд, розглянувши справу, підтвердив, що чоловік навмисно ухилився від виконання своїх обов'язків, покинувши територіальний центр комплектування без поважних причин. Він навіть написав заяву про відмову. На суді він визнав свою вину, пояснивши, що не хотів служити через стан здоров’я. Однак суд зазначив, що його каяття виглядає більше як спроба пом'якшити покарання, ніж справжнє розкаяння.

В результаті Хортицький районний суд міста визнав його винним за статтею 336 КК України, що передбачає покарання за ухилення. Суддя постановив призначити покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Це рішення стало ще одним підтвердженням важливості дотримання мобілізаційного порядку під час військового стану.

Мобілізація в Запоріжжі, як і по всій країні, залишається актуальним питанням, а подібні випадки стають частиною правової практики.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.