Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 9 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

По прогнозу погоды в Запорожье на 9 апреля ожидается пасмурная атмосфера с дождями в середине дня, сообщает Politeka.

Утро в городе будет облачным, но без осадков. Температура ночью и утром будет колебаться в пределах 0-2°C, в то время как днем ​​столбики термометров поднимутся до 5-6°C. После обеда появится угроза дождевых осадков, которые продлятся до вечера. Средняя влажность воздуха в течение дня будет меняться с 57% ночью до 86% вечером. Ветер будет порывистым: утром 2,2 м/с, а к обеду может усилиться до 31 м/с. Прогнозируемое снижение атмосферного давления, которое составит 751 мм рт. ст. днем.

Народный прогноз погоды на 9 апреля в Запорожье свидетельствует, что из теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, плюгавки, чибисы. Если чибис летит низко, то это признак длительной сухой атомосферы. Если он кричит в вечернее время, следует ожидать ясность на следующий день. По народным приметам, если весенний лед не растает или останется на берегу, это может свидетельствовать о холодном лете.

Итак, 9 апреля в Запорожье будет пасмурно, с дождями днем ​​и понижением температуры. Вечер принесет облегчение, и дожди постепенно прекратятся. В этот день следует учесть, если планируете прогулки или другие мероприятия на открытом воздухе.

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