Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля из-за необходимости поддержки надлежащего функционирования городских сетей.

Графики отключения света в Запорожье на 9 апреля предполагают проведение плановых ремонтных работ на разных улицах города, сообщает Politeka.

Ремонтные работы начнутся в 9:00 и продлятся до 17:00. В настоящее время без электроснабжения останутся жители улиц Воронина, Вячеслава Зайцева (Лермонтова), Виктора Пеннера (Скрябина), Калиновая (Колонтай), Каменско-Днепровская, Космическая, Кошева (Благоева), Лекарская, Наливайко, Победы, Северок.

Кроме того, плановый ремонт электрооборудования также предусматривает временное обесточивание на ул. Казака Бабуры, Юбилейный проспект и ул. Адмирала Ушакова с 9:00 до 16:00.

Ремонтные работы производятся в рамках планового обслуживания и улучшения электрических сетей для обеспечения стабильной подачи электроэнергии в будущем. В настоящее время на указанных территориях будет прекращено электроснабжение, и местные жители могут испытывать временные неудобства.

Важно, что указанные графики отключения света в Запорожье на 9 апреля касаются конкретных временных промежутков, поэтому жители должны быть готовы только в указанные часы.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и при необходимости заранее подготовиться. Ремонт электрооборудования является важной частью поддержки надлежащего функционирования городских сетей и способствует улучшению качества предоставления коммунальных услуг в будущем.

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