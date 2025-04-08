Если у вас нет возможности обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, вы можете оформить или возобновить пенсию в Запорожье дистанционно.

Украинцы могут оформить или возобновить пенсию в Запорожье даже если находятся на временно оккупированной территории, сообщает Politeka.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ПФУ в Запорожской области Сергей Каменченко.

Для этого доступно онлайн-портал ПФУ, на котором можно подать заявление и пройти идентификацию.

Для оформления через Портал ПФУ следует авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), заполнить заявление на назначение средств и прикрепить сканированные копии необходимых документов. Идентификацию можно пройти несколькими способами: лично в отделениях Ощадбанка или Пенсионного фонда, удаленно через "Дія.Підпис" или с помощью видеосвязи.

Для возобновления пенсионных выплат необходимо подать заявление в сервисный центр ПФУ, обратившись в один из центров или воспользоваться выездными центрами Пенсионного фонда, работающими на хабах для внутренне перемещенных лиц. Адреса сервисных центров ПФУ в Запорожье: просп. Соборный, 148-Б; ул. Александровская, 10; ул. Гагарина, 2-Б.

Для возобновления выплат также необходимо лично обратиться в сервисный отдел и предоставить документ, удостоверяющий личность. Важно, что выплата пенсии в Запорожье может быть прекращена, если не получали ее в течение шести месяцев подряд, однако возможно возобновление через подачу заявления и необходимые документы.

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