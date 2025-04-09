Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 10 апреля, поэтому стоит узнать о нем детальнее.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 апреля обещает пасмурность, и облака будут занимать свое место на небе в течение всего дня, сообщает Politeka.

Утро начнется с +1°C, а уже к 12 часам температура поднимется до +6°C. Ветер умеренный, до 5,2 м/с, и осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -1°C, а днем ​​температура будет достаточно стабильной на уровне +6°C. К вечеру температурные показатели снизятся до +4°C.

Влажность воздуха будет колебаться от 83% утром до 31% днем, а атмосферное давление будет постепенно уменьшаться. Вероятность осадков в течение дня будет оставаться низкой, лишь к вечеру возможны небольшие дожди с вероятностью 24%.

Прогноз погоды в Запорожье за ​​последние 130 лет отмечает максимальные температуры на уровне 25°C, зафиксированные в 2024 году, и минимальные до -5°C, что было в 1956 году.

Этот день связан с природными явлениями. В древние времена, когда заканчивались заморозки, люди выгоняли скот на пастбища, готовясь к более теплым дням. С этого дня, по народным верованиям, начинали летать шмели и комары.

Также наши предки внимательно наблюдали птиц, и если птицы строили свои гнезда на солнечной стороне, это означало, что лето будет холодным, а если на теневой — теплым. Эти приметы свидетельствовали о важности природы в определении погодных условий на будущее.

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