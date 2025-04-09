Графики отключения света в Запорожье на 10 апреля включают срочные и плановые ремонты электрооборудования, которые повлекут за собой перебои в электроснабжении на нескольких улицах города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго.

В частности, с 09.00 до 13.00 не будет электроснабжения на ул. Грабовского (Котляревского), Зачиняева, Кайдашева (Платова). Это часть срочных работ, которые будут производиться для обеспечения стабильной работы электрических сетей.

Кроме того, на некоторых улицах города будут проводиться плановые ремонты. С 09:00 до 17:00 без света останутся жители таких улиц, как бул. Центральный, ул. Патриотическая, Автодоровская, Городская, Краматорская, Волынская. В ходе плановых работ могут произойти временные перебои с электроснабжением, которые продлятся в течение дня.

Кроме этого, с 11:00 до 14:00 по ул. Абрагама Коопа (Истомина), Каменско-Днепровская и других территориях будут проводиться срочные ремонты, которые повлекут за собой обесточивание. Поэтому жителям этих районов также следует учесть возможные временные неудобства.

Раньше планируйте свои дела, ведь графики отключений света на 10 апреля в Запорожье охватывают большое количество улиц и районов. Рекомендуется резервный источник питания или другие средства, которые помогут избежать неудобств. Следите за актуальными обновлениями, чтобы своевременно подготовиться к работам по ремонту электрооборудования.

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