Гуманитарной организацией Caritas-Spes Ukraine пострадавшим от полномасштабной войны оказывается денежная помощь в Запорожье и области, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации Facebook.
В 2025 году в рамках проекта реализуют следующие активности:
- многоцелевая поддержка, предусмотренная лицам, пострадавшим в результате боевых действий, уязвимым домохозяйствам;
- вспомогательные гигиенические наборы для маломобильных граждан на территориях, где не действуют другие фонды;
- деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг и покупку твердого топлива
Денежная помощь в Запорожье и области предусмотрена на один год, а продолжение зависит от многих факторов.
Представители гуманитарной организации Caritas-Spes Ukraine сообщили, что благотворительный проект на стадии запуска, и в настоящее время продолжается согласование всех важных аспектов его реализации. Кроме того, к нему еще планируется добавить такие города: Херсон, Харьков и Сумы.
Они также подчеркнули, что впоследствии будут информированы о начале активных действий в рамках данного проекта. Желающим присоединиться советуют следить за официальными страницами местных организаций в социальных сетях. Подробная информация о начале приема заявок будет предоставлена позже.
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