Подорожание борщевого набора в Запорожье стало ощутимым для местных жителей, сообщает Politeka.

Цены на продукты, входящие в борщ, значительно поднялись по сравнению с прошлым годом. В частности, картофель подорожал на 24%, свекла на 40%, а капуста и морковь стали дороже почти на 100%. В то же время лук подешевел на 14%.

Ситуация отмечается на потребительских рынках города, где ценники на продукты не соответствуют прошлогодним показателям. К примеру, на одном из рынков килограмм телятины стоит 180-190 гривен, что на 5-10 гривен больше, чем еще месяц назад. Картофель на рынке варьируется от 35 до 60 грн за килограмм, морковь продается по 55 гривен, а капуста – за 60 грн.

"Цены выросли, поэтому приходится себе отказывать, отказывать своим детям" , - говорит одна из местных жительниц Юлия, комментируя ситуацию.

Как пояснил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, рост стоимости связан с несколькими факторами. В частности, из-за засухи в прошлом году урожай овощей был на 30% меньше, что способствовало росту стоимости продуктов. Кроме того, удорожание электроэнергии и расходов на транспортировку и топливо также повлияло на стоимость. По его словам, дальше ожидается стабильность расценок на овощи.

Подорожание борщевого набора в Запорожье отражает общую тенденцию, которую можно увидеть по всей стране, и отражает текущие экономические реалии.

Источник: Суспільне

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