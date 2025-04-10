Работа в Запорожской области предлагается для многих соискателей рабочего места, появились привлекательные вакансии для пенсионеров.

В результате начала полномасштабной агрессии рынок труда в Украине претерпел существенные трансформации, работа в Запорожье все больше предлагается для пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ряд объявлений на сайте Work.ua.

В прошлом году количество вакансий по Украине с параметром "подходит лицам пенсионного возраста" выросло на треть – до 54 тысяч.

Сейчас рабочее место предлагается компанией по производству и продаже смазочных материалов. Там ищут экспедитора. Главные требования к кандидату на эту должность – опыт на аналогичной должности, коммуникабельность и дисциплинированность.

На должности нужно будет получать и загружать товар, сопровождать доставку клиенту, оформлять первичную документацию к маршруту. Работодатель предлагает зарплату в размере от 25 до 30 тысяч гривен.

Также работа в Запорожье для пенсионеров найдется для трудолюбивого пекаря-формировщика. Основные обязанности: выпекание изделий по технологическим картам (замешивание теста не входит в обязанности); контроль качества готовой продукции; соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте и участие в инвентаризации.



Компания «Первая Пекарня Твоего города» обещает по удобному уграфику 3/3, 4/2 с 6:00 до 18:00 и своевременную зарплату два раза в неделю в размере 18 тысяч.

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