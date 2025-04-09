Безкоштовне житло для переселенців в Запоріжжі доступне, зокрема в гуртожитках і центрах тимчасового розміщення.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі пропонує місця для тимчасового проживання на базі лікарень, гуртожитків, готелів та інших установ, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як отримати допомогу та де зареєструватися.

Доступні різноманітні варіанти тимчасового проживання — від гуртожитків до модульних містечок. Усі вони створені для підтримки людей, які були змушені покинути свої домівки через збройну агресію росії.

Один із найбільших центрів розміщення — Запорізький медичний фаховий коледж (вул. Оріхівське шосе, 14). Заклад має 172 кімнати, із яких наразі доступні 36 місць. Максимальна кількість осіб, яких тут можуть прийняти, — 120. Для отримання інформації слід звертатися до Оксани Гладиш за телефоном: (067) 717-43-33.

Ще один варіант, де можна знайти безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі - Будинок культури «Допомога нації» (вул. Харчова, 5). Поселення можливе за попереднім записом. Контактна особа — Олександр Шульга, телефон: (098) 492-00-98.

Для тих, хто шукає помешкання ближче до центру міста, можливе розміщення на вулиці Залізничній, 24. Однак наявність вільних кімнат варто уточнити заздалегідь. Аналогічна ситуація на вулиці Поштова, 10 — перед заселенням необхідно зателефонувати та підтвердити наявність місць.

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