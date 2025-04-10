Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 11 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 11 апреля будет облачным, сообщает Politeka.

Утром сильный дождь, который ослабеет и к обеду прекратится. В течение дня температура будет варьироваться от +3°C в раннее время до +7°C днем. Ночью температура опустится до +3°C, а в раннее и вечернее время будет ощущаться прохладно — около +2°C. Ветер в этот день будет сильным, до 6,2 м/с, что будет добавлять холодной влаги в воздухе.

Прогноз погоды в Запорожье на 11 апреля также предполагает повышенную влажность. Утром он достигнет 93%, а в течение дня снизится до 57%. Атмосферное давление будет стабильным – 742 мм рт. ст. Во второй половине дня вероятность осадков снизится до 45%, поэтому после обеда атмосфера улучшится, хотя следует быть готовой к возможным небольшим дождям.

Наши предки заметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями. Если гуси летят высоко – будет много воды, а если низко – до малой осенней воды. Кроме того, это период, когда начинают лопаться почки черной смородины, калины и красной бузины.

Особое внимание следует обратить на большую вероятность заморозков ночью и утром. Возможны понижение температуры до -1°C, что будет сопровождаться сильными заморозками - до -5°C утром, что является III уровнем опасности.

Так что, выходя на улицу, лучше быть готовым к мокрой и прохладной атмосфере. Позаботиться о теплой одежде и зонте будет очень кстати.

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