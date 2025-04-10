Графики отключения света в Запорожье на 11 апреля предусматривают плановые и срочные ремонты, которые повлияют на многих жителей.

Из-за графиков отключения света в Запорожье на 11 апреля не будет электроэнергии в нескольких районах города, сообщает Politeka.

Согласно информации от Запорожьяоблэнерго , ремонтные работы будут продолжаться с 9:00 до 17:00 в разных точках города.

В частности, с 9:00 до 17:00 на улице Победы, 66В, 68, 70, а также на улицах, как: Героев полка "Азов", Медная, Яровая, Фабричная, Трудовая, Ужгородская и многие другие, будет осуществляться плановый ремонт электрооборудования. Точное время обесточивания зависит от конкретного адреса и технических условий.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 запланировано срочное обесточивание на улице Величара (Сергея Тюленина), а с 9:00 до 13:00 на улице Каховская, 44, где будут проводиться срочные ремонтные работы. Эти меры могут привести к временным перебоям с электроснабжением в указанных районах.

Отметим, что такие графики отключения света в Запорожье на 11 апреля – это часть регулярного технического обслуживания и обновления электрических сетей, направленного на улучшение стабильности снабжения электроэнергией.

Для более подробной информации и проверки наличия графиков в вашем районе, можно обращаться в местные энергетические компании или уточнить все, что интересует, через горячую линию.

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