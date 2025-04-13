Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 апреля, они обещают кардинальные изменения.

Синоптики составили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 апреля и определили, что температру будут определять в ближайшее время атмосферные фронты, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

14.04 облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Теперь атмосфера воздуха поднимется до +13 градусов.

Во вторник 15-го воздух прогреется до +15 градусов. Этот день обещает быть ясным утром и вечером, а днем ​​небо может затянуть тучи, однако ненадолго.

Среда 16 начнется без дождей, к концу дня солнце порадует теплом. Утро - безоблачное, и до конца дня будет ясным. Без осадков. Температура – ​​от +8 до +18 градусов.

В четверг, 17-го синоптики прогнозируют от 8 до 18 со знаком "+". Облачность продержится в городе весь день. Утром сильный дождь будет идти днем ​​и закончится только ближе к вечеру.

Пятница 18-го, сохранится теплая погода. Без дождей. Температура воздуха – +9 до +20. Наши предки говорили, сегодня приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

Суббота девятнадцатого порадует. Облака наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков – прогреется от +10 до +22.

Воскресенье 20-го, на небе ни одного облака. Продержится +11 до +22. Издавна верили, что с этого времени появляются первые грибы – сморчки.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 14 по 20 апреля обещает потепление с возможным дождем.

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