Чтобы подать заявку на денежную помощь в Запорожье, нужно следить за обновлениями на официальных страницах.

Денежная помощь в Запорожье и области предоставляется в рамках проекта Emergency Appeal, реализуемого гуманитарной организацией Caritas-Spes Ukraine, сообщает Politeka.

Этот проект направлен на поддержку пострадавших от боевых действий, а также уязвимых домохозяйств. Гуманитарное содействие является важной составляющей спасения людей, переживших последствия войны, и предоставляется с целью облегчения их жизни и обеспечения необходимыми ресурсами.

В 2025 году в рамках проекта предусмотрена многофункциональная поддержка, включая выплаты малообеспеченным гражданам и средства на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также в рамках программы будут предоставлены гигиенические наборы для маломобильных лиц, которым трудно получить пособие от других действующих в этих районах организаций. Важно, что программа также предусматривает поддержку для закупки твердого топлива, что является важным элементом обеспечения тепла в домах.

Денежная помощь в Запорожье и области предоставляется на год, но возможно продление срока в зависимости от развития ситуации в регионе. В настоящее время гуманитарная организация находится на этапе запуска проекта, поэтому информация о начале приема заявок будет опубликована позже. Планируется расширение программы на другие города, в частности Херсон, Харьков и Сумы.

Следите за обновлениями на официальных страницах Caritas-Spes Ukraine в социальных сетях, где появится подробная информация о начале подачи заявок.

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