Синоптики поделились прогнозом погоды в Киеве на 13 апреля и раскрыли все детали условий этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 13 апреля обещает ясный и безоблачный день после пасмурного утра, сообщает Politeka.

Утром небо будет покрыто облаками, но к полудню ситуация изменится, и солнце проглянет из-за облаков, обеспечивая теплый день. Температура днем ​​поднимется до 11°C, а вечером будет оставаться на уровне 9°C, что сделает погоду комфортной для прогулок.

Давление в Запорожье на 13 апреля будет высоким, постепенно повышаясь в течение дня с 753 мм до 758 мм. На это следует обратить внимание, ведь, несмотря на то, что такое давление не является критическим, оно может вызывать неприятные ощущения для людей, чувствительных к изменениям давления, в частности при головных болях или артериальной гипотонии.

Влажность воздуха утром будет очень высокой, достигнув 98%, но со временем снизится до 69% вечером, что подтверждает улучшение погодных условий. Ветер будет умеренным и нестабильным, со скоростью от 1 м/с утром до 4 м/с в обеденное время, что также будет способствовать хорошей атмосфере.

Из народного прогноза можно узнать, что наблюдения за перелетными птицами имеют свое значение. Если они по прилету долго не щебечут или внезапно умолкают, это может свидетельствовать об ухудшении погодных условий. Но в этот день в городе таких изменений не ожидается, и дождей не ожидается.

В целом день обещает прекрасные возможности для отдыха на свежем воздухе, поскольку ясное небо, комфортные температуры и отсутствие осадков создают благоприятные условия для прогулок.

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