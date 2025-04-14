Графики отключения света в Запорожье на 15 апреля уже можно просмотреть и узнать, отключат ли электричество именно у вас.

Графики отключения света в Запорожье на 15 апреля предполагают проведение плановых ремонтов электрооборудования, которые могут привести к временным перебоям в снабжении электроэнергией, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Расписание учитывает ряд адресов, где в период с 09:00 до 17:00 возможны перебои с электроснабжением.

В частности, в районе ул. Инженера Лата (Ярославская) и близлежащих улицах, таких как Заречная, Звездная, Каховская, Лесозаводская, Медицинская, Николая Яковченко и Мечты, будут проводиться работы, которые приведут к обесточиванию период с 10:00 до 17:00. В этом же промежутке времени электроэнергию отключат на ряде других улиц города, в том числе на улицах Петера Дика (Огарева), Петра Сагайдачного (Бородинская), Силова и Красной Руты.

Также будет осуществлен ремонт на улицах Анашкина, Андрея Лободы (Волжская), Бузкова, Производственная, Дизельная и других, что может повлечь за собой временные перебои с электроснабжением в период с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Запорожье на 15 апреля указывают на важность предварительного планирования и уточнения доступа к электроэнергии в указанный период. Рекомендуется проверить наличие электричества по указанным адресам во избежание неудобств при проведении ремонтных работ.

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