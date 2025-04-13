Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 квітня, вони обіцяють кардинальні зміни.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 квітня і визначили, що погоду визначатимуть найближчим часом атмосферні фронти, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

14.04 хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Тепература повітря підніметься до +13 градусіів.

У вівторок 15-ого повітря прогріється до +15 градусів. Цей день обіцяє бути ясним вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго.

Середа 16-ого розпочнеться без дощів, до кінця дня сонце порадує теплом. Ранок - безхмарний, і до кінця дня лишатиметься ясним. Без опадів. Температура – від +8 до +18 градусів.

У четвер, 17-ого синоптики обіцяють від 8 до 18 зі знаком "+". Хмарність протримається в місті увесь день. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти вдень та закінчиться лише ближче до вечора.

П'ятниця 18-ого, утримається тепла погода. Без дощів. Температура повітря – +9 до +20. Наші предки говорили, сьогодні приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни.

Субота 19-ого порадує. Хмар спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів - прогріється від +10 до +22.

Неділя 20-ого, на небі жодної хмаринки. Протримається +11 до +22. З давен вірили, що з цього часу з'являються перші гриби – сморчки.

Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 квітня обіцяє потепління з можливим дощем.

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