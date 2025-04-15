Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 16 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 16 апреля свидетельствует об облачной, но достаточно теплой среде без существенных осадков, сообщает Politeka.

С утра и до вечера небо будет затянуто облаками, однако температурные показатели порадуют горожан. В ночные часы ожидается около +8°C, а днем ​​воздух прогреется до комфортных +21°C. Температура будет ощущаться почти такой же, а значит – резких перепадов не предвидится.

Атмосферное давление стабильное, в течение суток будет колебаться в пределах 761-763 мм рт. ст. Влажность будет меняться от 86% ночью до 34% днем, что типично для весны. Ветер будет слабым – до 2,3 м/с, поэтому значительного влияния на погодные условия не будет.

По многолетним наблюдениям, теплее всего в этот день было в 1972 году - +26°C, холоднее всего - в 1980-м, тогда температура опускалась до нуля. Наши предки заметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями. Также следили за льдом: если он тонул – год считался тяжелым.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 16 апреля способствует работе на улице. Даже, несмотря на облака, день обещает быть теплым и стабильным. Поэтому синоптики говорят о том, что запорожцам можно смело планировать активности на улице — шансов на дождь нет.

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