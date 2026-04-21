Підвищення тарифів на електроенергію в Запоріжжі залишається помітною темою на тлі загальнонаціональних енергетичних коригувань, що можливі після травневого періоду, повідомляє Politeka.

Нині побутові споживачі в Україні продовжують оплачувати електропостачання за діючими умовами. Базова ставка для населення становить 4,32 грн за кВт·год. Для домогосподарств, які використовують електроопалення та споживають до 2000 кВт·год щомісяця, застосовується знижений рівень — 2,64 грн. Ці показники залишаються чинними щонайменше до завершення весни.

Енергетичний аналітик Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв зазначає, що нинішня система розрахунків діє до завершення опалювального циклу. За його словами, зміни зазвичай не впроваджують у холодний сезон, щоб не створювати додаткового фінансового навантаження для населення.

Фахівець пояснює, що навіть у разі рішення уряду про перегляд вартості на початку травня, оновлені показники не з’являться одразу у платіжках. Причина — обов’язкова процедура публічного обговорення та погодження.

Згідно з чинними правилами, між ухваленням рішення та фактичним запуском нових умов має пройти близько 30 днів. Це означає, що домогосподарства ще певний час сплачуватимуть за старими розцінками.

У подібному контексті підвищення тарифів на електроенергію в Запоріжжі може відбуватися за аналогічним сценарієм, коли адміністративні зміни вводяться поступово та з відтермінуванням для споживачів.

