Згідно з прогнозом погоди у Запоріжжі 11 березня буде теплою та сонячною, тому місцеві жителі зможуть насолодитися справжньою весною, пише Політека.

У вівторок, 11 березня, у Запоріжжі буде переважно хмарно, але без опадів. Температура вночі знизиться до +3...+1 градуса, а вдень підніметься до комфортних +16...+18 градусів.

Вітер буде переважно південний, його швидкість сягне 7-12 м/с. Погода у Запоріжжі на 11 березня сприятлива для прогулянок та активного відпочинку на відкритому повітрі. Іноді сонце активно виглядатиме через хмари, але частіше погода буде хмарною. Наступна ніч буде відносно теплою - від +8 до +6 градусів, а вітер змінить напрямок на південно-західний, і його швидкість буде такою самою - 7-12 м/с.

Народний прогноз погоди у Запоріжжі на 11 березня свідчить про те, що південний або південно-західний вітер часто є ознакою швидкого потепління, тому прогнози цілком збігаються з погодними умовами, що спостерігаються у ці дні.

Раніше ми також писали, що прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 10 по 16 березня обіцяє поступове потепління.

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