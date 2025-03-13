Українські синоптики дали прогноз погоди в Запоріжжі на 14 березня та розповіли, чого очікувати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 14 березня обіцяє високу хмарність без опадів, а температура повітря залишатиметься в межах комфортних значень, пише Політека.

Про це стало відомо із повідомлення синоптиків Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі, з четверга на п'ятницю, температура повітря коливатиметься в межах +10°…+8°C, а хмарність залишатиметься досить високою. Опадів не очікується. Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Вдень п'ятниці в місті також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Стовпчик термометра підніметься до +19°…+21°C, що забезпечить комфортну атмосферу для прогулянок на свіжому повітрі. Вітер південно-західний, з швидкістю 7-12 м/с.

Щодо вихідних, то стовпчик термометра триматиметься на позначках від +18 до +23 градусів.

Згідно з народними віруваннями, якщо до цього дня прилетіли граки, літо буде дощовим, а сніг зійде рано. Якщо ж у цей день йде сніг з дощем і дме теплий вітер, це може свідчити про мокре літо, а мороз і вітер з півночі – про холодне літо.

Загалом прогноз погоди у Запоріжжі на 14 березня показує, що атмосфера буде м'якою та сприятливою для перебування на вулиці. Так запевняють синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Останні новини України:

Як писала Politeka, сильні магнітні бурі завдадуть удару: названо небезпечні дати наприкінці лютого.

Як повідомляла Politeka, тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Також Politeka інформувала про те, що Українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*г навесні.