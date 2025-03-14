Прогноз погоди у Запоріжжі на 15 березня обіцяє, що у місті буде тепло, але хмарно, повідомляє Politeka.

Як заявляють синоптики, температура повітря вночі становитиме +10°C, уранці підніметься до +13°C, а вдень досягне +22°C. Ввечері температура трохи знизиться і складе +15°C.

Атмосферний тиск в результаті змінюватиметься від 751 мм рт. ст. уранці до 749 мм увечері. Вологість повітря буде високою уночі та вранці – 96%, але зменшиться до 44% у післяобідній час. Вітер південного напрямку, швидкість від 2,7 до 3,9 м/с. Попри хмарність, опадів у цей день не прогнозують.

За народними прикметами прогноз погоди у Запоріжжі на 15 березня може підказати, яким буде літо. Якщо цього дня дме теплий вітер, то варто очікувати спекотного та дощового літа. Якщо ж морозно або випаде сніг, то влітку буде прохолодно. За традицією, після цього дня стійкі морози мають відступити.

За останні 130 років максимальну температуру в цей день зафіксували в 2014 році – +18°C, а найхолоднішим було в 1987 році – тоді термометри показали -17°C.

Все вказує на комфортний весняний день. Це чудова можливість провести час на свіжому повітрі, адже тепло вже впевнено свідчить про прихід весни.

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