Українські синоптики дали прогноз погоди в Запоріжжі на 17 березня та розповіли, яким буде цей день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 березня обіцяє переважно похмурість, а сонце буде ледь-ледь видно за хмарами, повідомляє Politeka.

Температура повітря вночі складе +7°C, вранці зменшиться до +4°C, вдень підніметься до +10°C, а ввечері знову опуститься до +6°C. Проте опадів не очікується, тому день обіцяє бути сухим.

Вітер буде помірним, його швидкість змінюватиметься від 3,2 м/с вранці до 4 м/с увечері. Вологість повітря вночі складе 79%, вранці зменшиться до 68%, а пізніше зменшувпадеться до 22%, що зробить прогулянки більш комфортрними. Проте до вечора вологість знову зросте до 45%.

Атмосферний тиск протягом дня буде поступово підвищуватися: від 745 мм рт. ст. вночі до 748 мм рт. ст. ввечері, що свідчить про стабільні погодні умови.

За народними прикметами, якщо в цей березневий день прилітають граки, це є ознакою приходу весни. Вірять, що через місяць зійде сніг, а якщо граки піднімуть хворостину, це обіцяє сонячне і тепле літо. Цей звичай також символізує настання справжньої весни, коли природа починає прокидатися від зимового спокою. Однак, якщо граки кричать, варто очікувати на погіршення погодних умов, ймовірно, на дощ.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 17 березня обіцяє похмурий день без опадів, але комфортну температуру для прогулянок на свіжому повітрі.

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