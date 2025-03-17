Українські синоптики дали прогноз погоди у Запоріжжі на 18 березня та розповіли про несподіванки.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 18 березня обіцяє хмарність протягом усього дня, але без опадів, повідомляє Politeka.

Сонце зійде о 05:46, а зайде о 17:49, тож світловий день триватиме трохи більше 12 годин.

Температура повітря вночі становитиме +5°C, але до ранку знизиться до 0°C, а вдень підніметься до +4°C Ввечері буде близько +2°C , але через вітер, який сягатиме 6 м/с, температура буде відчуватися на кілька градусів нижчою. Атмосферний тиск протягом дня зростатиме від 746 до 754 мм рт. ст., а вологість коливатиметься від 83% вранці до 45% у другій половині дня.

За останні 130 років найтеплішим цей день у місті був в 2001 році – тоді зафіксували +18°C. Найхолоднішим цей день був у 1987 році, температура опустилася до -12°C.

Згідно з народними прикметами, в цей період починаються активні роботи в полі та саду. Якщо цього дня вдарить грім – пора висаджувати молоді дерева. А качки, що плавають у водоймах, віщують теплу весну.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями значного потепління не буде, але опадів також не очікується. Тож це чудова нагода для прогулянок на свіжому повітрі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 18 березня підтверджує, що весна наближається, хоч справжнє тепло ще тільки попереду.

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