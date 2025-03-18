Синоптики розповіли, які сюрпризи готує прогноз погоди в Запоріжжі на 19 березня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 19 березня обіцяє мінливий день, повідмляє Politeka.

Вранці ще буде хмарно, проте незабаром небо проясниться, а до кінця дня хмари більше не з'являться. Опадів не передбачається, тож день буде сухим і комфортним.

Температура повітря вночі опуститься до -3°C, а вдень підніметься до +6°C. Однак через вітер із поривами до 4,8 м/с ранкові години будуть здаватися холоднішими. Атмосферний тиск протягом дня залишаться стабільним – 755-760 мм рт. ст. Вологість повітря змінюватиметься від 29% до 64%, що робитиме повітря свіжим і комфортним для перебування на вулиці.

За останні 130 років цей день був найтеплішим у 1990 році, температура сягала +17°C, а найхолоднішим – у 1963 році, коли зафіксували -16°C.

Згідно з народними прикметами, в цей період можна побачити білого лелеку, який повертається з вирію, а якщо хмари швидко й високо пливуть небом, слід очікувати гарної атмосфери.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 19 березня обіцяє сонячний день без опадів, а тепли умови сприятиме приємним весняним прогулянкам.

І хоч справжнє весняне тепло ще попереду, проте зміни в атмосфері вже відчуваються. Тож синоптики радять запоріжцям та гостям міста використати цю можливість та насолодитися теплим весняним днем з рідними, близькими та друзями.

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