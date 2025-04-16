Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі показало за рік 20,2%, проте не все у платіжках зросло у вартості, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо подробиці.
Протягом року найсуттєвіше збільшення вартості показала електроенергія — її вартість зросла на 63,6%. З червня 2025 року більшість сплачує за ціною 4,32 грн за кіловат-годину.
За інформацією Держстату, зросли у відсотковому співвідношенні також іншу комуналку:
- управління багатоквартирними будинками — на 19,1;
- вивезення сміття — на 10,7;
- утримання та ремонт житла — на 3,2;
- водопостачання — на 0,7;
- водовідведення — на 0,6.
Водночас підвищення тарифів на комунальні послуги в Запоріжжі не зазнали газ, опалення та гаряча вода — на них діє мораторій, запроваджений указом президента.
При цьому у травні частині громадян необхідно буде заплатити за природний газ більше, адже отримають так звану "третю платіжку". Вона передбачена для жителів багатоквартирних будинків за новий сервіс з техобслуговування будівлі.
Вартість залежатиме від багатьох факторів, зокрема протяжності мереж, кількості муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальну суму будуть ділити на кількість жителів будинку. Квитанції будуть надходити не щомісяця, а раз за три чи п’ять років. Все залежатиме від того, якого віку будинок.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.
Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.
Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.