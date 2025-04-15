В обленерго розповіли, кого торкнуться графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 квітня.

У зв’язку з плановим ремонтом електрообладнання оприлюднено графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 квітня, які зачеплять значну частину житлових районів міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Знеструмлення буде з 9:00 до 17:00 у будинках на десятках вулиць, зокрема на Євгена Адамцевича, Єрмака, Ізмаїльській, Ірпінській, Анашкіна, Аптечній, Богдана Завади, Гранітній, Звільненій, Калиновій, Краматорській, Литовській, Зразковій, Максима Здоревського, Марії Заньковецької, Наливайка, Учительській, Шкільній, Соборному проспекті, бульварі Вінтера, а також у кількох провулках — зокрема Тавричному, Солов’їному, Кедровому та Єреванському.

Вимкнення енергії є плановим заходом, тому мешканців просять заздалегідь підготуватися: зарядити гаджети, заготовити воду та подбати про електроприлади.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 16 квітня також охоплюють об’єкти на таких вулицях, як Чонгарська, Чудова, Парковий бульвар, Автодорівська, Гончара, Марка Безручка та Фортечна.

Міські служби просять з розумінням поставитися до незручностей, адже ці роботи — важливі для стабільної подачі електроенергії в майбутньому. Подробиці по кожній адресі місцеві мешканці можуть знайти на сайті постачальника або у службі підтримки.

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