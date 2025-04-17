Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 18 квітня та роповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 18 квітня обіцяє справжню весняну насолоду, адже мешканців очікує ясне небо протягом усього дня, жодних опадів не прогнозується, повідомляє Politeka.

Вранці температура сягатиме +10…+16°C, удень потеплішає до +22°C, а до вечора знизиться до +16°C.

За даними синоптиків, температура повітря протягом доби коливатиметься від +10°C у ранкові години до +22°C у другій половині дня. Вітер буде слабкий — до 3,4 м/с, атмосферний тиск стабільний, коливатиметься у межах 755–760 мм рт. ст. Вологість знижуватиметься з 82% вранці до 34% удень. Ймовірність опадів — мінімальна, всього 2%.

За народним календарем, 18 квітня — день, коли природа остаточно прокидається: можуть ще бути нічні заморозки, але справжнє тепло вже вступає в свої права. За спостереженнями за останні 130 років, найтеплішим цей день був у 2016 році — +27°C, а найхолоднішим — у 1945 році, тоді зафіксували -2°C.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 18 квітня сприятливий для прогулянок, відпочинку на природі або святкових приготувань. Завдяки стабільним метеоумовам, день пройде спокійно та по-весняному сонячно. Якщо ви плануєте провести час на вулиці, можете не турбуватися — жодних неприємних сюрпризів не планується.

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