Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 17 квітня і розповіли чого чекати від цього весняного дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 квітня передбачає теплий весняний день із мінімальними коливаннями температури та без опадів, повідомляє Politeka.

У нічний та ранковий час повітря прогріється до +10–12°C, а вже вдень температура підніметься до +21°C. Атмосферний тиск буде стабільним (760–763 мм рт. ст.), вологість коливатиметься від 76% уночі до 37% удень. Тут варто зауважити, що незначні коливання тиску можуть викликати дискомфорт у метеозалежних людей — зокрема, головний біль, втому чи перепади настрою.

Вітер слабкий — до 2,6 м/с. Протягом усього дня ймовірність опадів не перевищуватиме 2%.

Ранок і день у місті пройдуть під хмарами, а от увечері небо проясниться — очікується ясна атмосфера. Така динаміка створить сприятливі умови для прогулянок, поїздок за місто або роботи на відкритому повітрі.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 квітня також підтверджує народні прикмети: якщо вдень спекотно, а вночі прохолодно — очікуються стабільні гарні умови.

За народним календарем, саме цього дня починають подавати голос журавлі та співає перший цвіркун — це символи захисту та очищення. Наші предки вважали журавлів охоронцями добра та зверталися до них із проханнями про захист від негараздів.

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