Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 16 квітня та розповіли чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 16 квітня свідчить про хмарну, але досить теплу середу без істотних опадів, повідомляє Politeka.

З самого ранку і до вечора небо буде затягнуте хмарами, проте температурні показники порадують містян. У нічні години очікується близько +8°C, а вдень повітря прогріється до комфортних +21°C. Температура буде відчуватись майже такою ж, а отже – різких перепадів не передбачається.

Атмосферний тиск стабільний, протягом доби коливатиметься в межах 761–763 мм рт. ст. Вологість змінюватиметься від 86% вночі до 34% вдень, що є типовим для весни. Вітер буде слабким – до 2,3 м/с, тому значного впливу на погодні умови не матиме.

За багаторічними спостереженнями, найтепліше 16 квітня було у 1972 році – +26°C, найхолодніше – у 1980-му, тоді температура опускалась до нуля. Згідно з народним календарем, у цей час наші пращури вже саджали сливи, груші, смородину та обрізали плодові дерева. Також слідкували за льодом: якщо він тонув – рік вважався тяжким.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 16 квітня сприяє роботі на вулиці. Навіть попри хмари, день обіцяє бути теплим і стабільним. Тож, синоптики говорять про те, що запоріжцям можна сміливо планувати активності надворі — шансів на дощ немає.

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